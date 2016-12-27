Турчинов прогнозирует провокации на Донбассе во время праздников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ожидает провокации в зоне проведения антитеррористичекой операции (АТО) на Донбассе во время новогодних праздников. Об этом он заявил в ходе брифинга, сообщает "112 Украина". Вместе с тем, Турчинов отметил, что Национальная гвардия и Вооруженные силы Украины (ВСУ) справятся с возможными провокациями. "Нечистая сила именно на такие христианские праздники себя и проявляет. К большому сожалению, именно с такой нечистой силой мы и ведем войну, защищая нашу Украину. Поэтому я могу прогнозировать, что будут провокации. Я убежден, что нечистая сила, она всегда обречена. И Нацгвардия, ВСУ помогут очистить нашу страну от этой грязи", - заявил Турчинов.

