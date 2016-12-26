В конкурсе в Верховный суд участвуют 653 юриста

В конкурсе на должность судьи нового Верховного суда Украины участвуют 653 юриста. Об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Казьяков во время брифинга в понедельник, 26 декабря, передает РБК-Украина. "Таким образом, после проверки кандидатов допущены к участию в конкурсе 653 кандидата", - сообщил Казьяков. Он отметил, что конкурс в Верховный суд Украины проводится впервые. Согласно законодательству, в новом Верховном суде будет 4 кассационных суда: кассационный гражданский, кассационный хозяйственный, административный и криминальный. "Вот туда и проходит конкурс - 4 конкурса в одном", - добавил он. По словам Казьякова, конкурс открыт на 120 вакантных должностей по 30 в каждый кассационный суд. "Вы уже увидели, что у нас была процедура регистации лиц, которые заявили о намерениях, такая была процедура. Таких было около 1 400 юристов, где-то на 100-150 человек зарегистрировались в электронную очередь, а документы уже подали около 800 человека, там чуть больше. Документы подавали лично", - сообщил он. Казьяков добавил, что претендовать на должность судьи могли практикующие адвокаты и ученые. "Первая процедура - это допуск кандидата за формальными признаками. Они должны были принести перечень документов и доказать, что у них есть опыт", - сказал Казьяков. При этом из всех подавшихся кандидатов более 60% - бывшие судьи. Он также добавил, что кандидаты в новый Верховный суд пройдут спецпроверку. "Следующий этап - это спецпроверка. Эта процедура пройдет согласно законодательству, в том числе и антикоррупционному. Нацполиция Украины даст ответ на наш запрос, а также Судебная администрация, НАБУ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, главное территориальное управление Министерства юстиции в городе Киеве, Министерство образования и науки Украины. Они дадут ответы на наши запросы", - сообщил Казьяков. Казьяков объяснил, что все дипломы и медицинские справки кандидатов подлежат проверке. Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в ночь рассмотрения бюджета-2017 приняла во втором чтении законопроект №5180 о Высшем совете правосудия.

