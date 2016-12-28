В "ЛНР" совершено покушение на одного из представителей ближнего окружения Плотницкого

В так называемой "Луганской народной республике" совершено покушение на командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Генеральная прокуратура" и "МВД ЛНР" расследуют факт покушения на одного из представителей ближнего окружения "главы" ЛНР И. Плотницкого, командира бандформирования "батальон "Заря" Андрея Патрушева. Вооруженное нападение было совершено неподалеку от его собственного дома. Сначала нападавшие били А. Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Н. Хоршева (в настоящее время занимает должность "и.о. министра совета министров ЛНР"), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись", - отметил он.

По словам Тымчука, Патрушева после нападения направили в местную больницу Луганска, где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации.

"Среди нападавших А.Патрушев узнал двух бывших боевиков "батальона "Заря". Представители "МВД" и "генеральной прокуратуры ЛНР" обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении А.Патрушева и Н.Хоршевой на уровне их голов и туловищ. В связи с этим рассматривается версия двойного покушения - в т.ч. на "и.о. министра совета министров ЛНР" Н.Хоршеву", - отметил Тымчук.

В больнице Патрушева оформили под фамилией "Петров", чтобы скрыть факт нападения от СМИ, резюмировал Тымчук.