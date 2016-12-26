В МИД Украины прошла встреча с послом Израиля

Отечественные дипломаты и посол Израиля договорились о предотвращении повышения градуса дискуссии в украинском и израильском обществе из-за недавнего обострения межгосударственных отношений по причине поддержки Украиной антиизраильской резолюции ООН. Об этом стало известно по итогам встречи, которая прошла в МИД с послом Израиля Элиавом Белоцерковски, сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.

"С украинской стороны было выражено разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке. Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины на поддержку упомянутого проекта. Отмечается, что Украина придерживается последовательной позиции относительно урегулирования израильско- палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах", - отмечают в МИД.

Сообщается, что по итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе. "Исходя из общей заинтересованности в развитии позитивных достижений двусторонних отношений, которых удалось достичь в течение последних лет, Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий: проведение в Киеве очередного раунда переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле, подготовка к подписанию Имплементационного протокола к недавно ратифицированному сторонами Соглашению, регулирующему трудовую миграцию, а также продолжение переговоров о дальнейшей либерализации авиасообщения", - сказано в сообщении.

Кроме того, было договорено согласовать ряд контактов высокого уровня на 2017 год.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

После того, как Украина поддержала резолюцию, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отменил запланированный визит украинского премьер- министра Владимира Гройсмана.

Как сообщалось, 19 декабря Израиль поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым - временно оккупированной территорией.