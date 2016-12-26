В Минсоцполитики назвали приоритетное направление работы в 2017

Заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин заявил, что приоритетное направление работы Минсоцполитики в следующем году - пенсионная реформа. Об этом он сказал во время рабочей встречи с руководителем проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Робертом Бондом, передает пресс-служба министерства. "Очень важно создать эффективную и справедливую систему пенсионного обеспечения, поэтому мы открыты для лучшего зарубежного опыта и готовы к сотрудничеству", - отметил Мущинин. Он добавил, что уже в первом квартале следующего года Министерство социальной политики представит общественности четкое видение новой пенсионной системы. В свою очередь Бонд заверил в поддержке Украины на пути реформирования финансовой системы и представил презентацию программы "Трансформация финансового сектора". По его словам, программа рассчитана на четыре года и будет финансироваться Агентством США по международному развитию, а одним из ее пунктов является именно создание сбалансированной и устойчивой пенсионной системы. "Участники встречи договорились о дальнейшем практическом сотрудничестве, результатом которой на первом этапе станет создание специалистами проекта различных моделей пенсионной системы, которые будут актуальными для применения в Украине", - отмечается в сообщении. Напомним, ранее глава правительства Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины планирует повысить пенсии на 10% в 2017 году.

