В Украине за 11 мес. 2016г за коррупционные преступления осуждены более 280 человек – СБУ

Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года начала 665 досудебных расследований по подозрению в совершении коррупционных преступлений и составлены 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Пресс-центр СБУ обнародовал результаты отдельных направлений работы Службы безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года.

Так, по информации СБУ, в течение 2016 года начато 665 досудебных расследований, в которых сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений. К различным видам и срокам наказания осуждено 281 человек.

Также по информации СБУ, за указанный период составлены 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. 154 коррупционера уволены с должностей.

Кроме того, начато 528 досудебных расследований по направлению противодействия организованной преступности. Пресечена деятельность 50 организованных групп и преступных организаций.