Бывший президент Украины Виктор Ющенко во время встречи со студентами назвал Федора Достоевского украинским писателем

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"Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин - "репа" - это украинский художник, а Чайковский - "чайка" - это украинский композитор. Достоевский - это украинский писатель. Этот ряд можно продолжить на тысячи имен, которые создавали нашу культуру. Некоторые даже русскоязычную, но это украинская культура", - сказал Ющенко.