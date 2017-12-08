168 украинских заложников удерживаются на временно оккупированной территории Донбасса - Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко сообщила, что на данный момент на временно оккупированной территории Донбасса удерживаются 168 заложников, украинская сторона надеется на освобождение до нового года 74 украинцев.

"Мы очень надеемся, что до Нового года состоится процесс освобождения наших 74 героев и делаем для этого все возможное", - сказала она на встрече с делегацией Кнессета Израиля 7 декабря, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады в пятницу.

По словам И.Геращенко, в течение последних 1,5 лет процесс освобождения заложников был заблокирован. При этом она сообщила, что на сегодняшний день незаконно удерживаются 168 заложников на территории временно оккупированного Донбасса.

28 ноября И.Геращенко сообщала, что 162 украинца удерживаются на оккупированных территориях.