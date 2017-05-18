Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают 73-ю годовщину депортации крымскотатарского народа, признанной геноцидом.

По решению Иосифа Сталина за одну ночь с родной земли изгнали целый народ.

Депортация началась 18 мая 1944 и должна была закончиться до первого июня 1944 года.

Стариков, женщин и детей за 15 минут сгоняли на площади, откуда их забирали и загоняли в вагоны.

По решению Государственного комитета обороны СССР за короткий промежуток времени 250 тысяч крымских татар были переселены в Узбекистан и соседние районы Казахстана, Таджикистана и в некоторые регионы РСФСР.

Согласно официальным данным, было выселено 238,5 тысячи крымских татар, без учета демобилизованных военных. В период депортации от голода, болезней и плохих условий погибло 46% численности крымскотатарского населения, среди которых половина - это дети до 18 лет.

Официально депортация обосновывалась фактами участия крымских татар в формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее - России и Украины депортация была признана незаконной и преступной.

После смерти Сталина начался процесс постепенного возвращения татар в Крым.

В 12:00 в Украине будет объявлена общенациональная минута молчания в память о жертвах депортации.

Также в 12:00 во всех кафедральных храмах УПЦ Киевского Патриархата в течение 5 минут звонить колокола на в знак солидарности с крымскотатарским народом и скорби. Поминальным звоном отметят этот день во Владимирском кафедральном соборе и монастырях - Михайловском Златоверхом, Михайловском Выдубицком и Феодосиевском.

В 18:00 на Майдане Незалежности запланирована акция, посвященная памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Кроме Киева траурные мероприятия должны пройти во многих городах Украины.

28 ноября 1989 года Верховный Совет СССР своим постановлением одобрил "Выводы и предложения комиссии по проблемам крымско-татарского народа". Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско- татарского народа и отмену нормативных актов репрессивного и дискриминационного характера.

21 апреля 2014 года после аннексии Крыма Россией крымские татары вновь столкнулись с давлением и репрессиями. Часть крымских татар, представлявших потенциальную угрозу, была арестована, либо им запретили въезд на полуостров. В частности, запрет на въезд в Крым действовал в отношении лидеров крымско-татарского народа Мустафы Кырымоглу (Джемилева) и Рефата Чубарова.

Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет на деятельность Меджлиса крымских татар на территории России. Около 1500 человек, связанных с Меджлисом, подпали под статью УК, предусматривающую наказание за участие в экстремистских формированиях.

На полуострове и сегодня под видом "борьбы с терроризмом" продолжаются задержания крымских татар, проводятся рейды и обыски в домах, мечетях и детских садах.

Напомним, в результате операции "Висла" в 1947-м депортировали 150 тысяч украинцев, 3300 - попали в концлагерь, 655 - убиты.