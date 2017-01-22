22 січня Україна відзначає День соборності. Цього дня 1919 року офіційно об'єдналися Українська та Західноукраїнська Народні Республіки. У сучасній незалежній Україні цю річницю мільйони людей традиційно вшановують живим ланцюгом.

Акт Злуки підписали 1919 року. Країну розривали війська кількох держав. Документ у складних умовах готували і у Фастові, і в Києві. Центральний державний архів 70 років ховав цей документ від КДБ. І навіть сьогодні не відомо, в якому сховищі він перебуває.

"Однині во едино зливаються століттям одірвані одна від одноі частини единоі Украіни - Західно-Украінська народня республіка / Галичина, Буковина, і угорська Украіна / і Наддніпрянська Велика Україна", - ідеться в оригіналі документа.

Під актом підписалися керівників республіки Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Андрій Макаренко та Федір Швець.

22 січня на Софійському майдані Акт про об'єднання України офіційно зачитав народу член Директорії Федір Швець. Були керівники країни, парадні війська, депутати, представники церкви. Цю подію зняли на відео.