Адвокат Полозов покинул УФСБ в Симферополе

Адвокат заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николай Полозов после допроса покинул помещение УФСБ в Симферополе, сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Николай Полозов вышел из здания УФСБ", - написал он на странице в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Н.Полозова задержали сотрудники ФСБ и забрали на допрос в УФСБ по делу И.Умерова.

Председатель Меджлиса, народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook заявил: "ФСБ России поставило задачу полностью изолировать репрессируемых крымских татар от их защитников". По его словам, 23 января Н.Полозов принимал участие в мероприятии, организованном украинской делегацией на сессии ПАСЕ в Страсбурге, где во время выступления говорил о намерении ФСБ допросить его по обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе представления интересов И.Умерова.

Позднее Р.Чубаров сообщил, что допрос Н.Полозова вели следователь ФСБ России Игорь Скрипка (он же ведет следствие по И.Умерову) и оперативный сотрудник ФСБ России Владимир Шевченко (перебежчик, ранее офицер СБУ, "курировал" крымскотатарское направление).