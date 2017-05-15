Аэропорт "Киев" закрыт для ремонта ВПП

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) 14 мая 2017 года начал текущий ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, с 14 по 24 мая полеты будут осуществляться из аэропорта "Борисполь".

План работ разделен на два этапа. Первый – снятие, фрезерование слоя асфальтобетона на глубину от 9 до 18 сантиметров на различных долях ВПП. Второй – укладка армированной сетки и нового слоя асфальтобетона.

В течение первого дня капитального ремонта ВПП аэропорта выполнено 23% работ первого этапа. К выполнению ремонта привлечено 26 единиц техники. В усиленном режиме работают подразделения охраны, авиационной безопасности и противопожарной защиты, а также аэродромного обеспечения аэропорта.

Кроме того, на период закрытия аэропорта, запланированы и выполняются работы по ремонту техники и оборудования, которое обеспечивает выполнение полетов, осуществляются работы по планировке грунтовых элементов аэродрома и поддержки в надлежащем состоянии.

Для обеспечения выполнения работ службами аэропорта выполнены работы по снятию 18 углубленных огней свето-сигнального оборудования ВПП.

Работы по капитальному ремонту ВПП выполняются подрядной организацией согласно установленному графику.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала, общей площадью 21 тыс. кв м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал "В", входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные судна типа B-737, A-320.