Аграмунт подтвердил решение уйти в отставку с поста главы ПАСЕ

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подтвердил свое решение об отставке. Соответствующее сообщение Аграмунт разместил в своем Twitter. "Сегодня по личным причинам я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы", - сообщил Аграмунт.

Ранее народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил, что глава ПАСЕ Аграмунт подал в отставку. Отметим, в июне в ПАСЕ собрали 160 подписей за отставку Аграмунта. Скандал вокруг главы ПАСЕ возник после того, как он летал на российском самолете на встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. В свое оправдание Аграмунт заявлял, что его якобы обманули и подставили. В ответ на это украинская делегация в ПАСЕ выступила с требованием изменения регламента и запуска процедуры импичмента.

