Адвокат "осужденного" вчера российскими оккупантами заместителя главы Меджлиса крымских татар подал две апелляционные жалобы на приговор узнику режима

Незаконно осужденный в Крыму заместитель главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз и его адвокат Николай Полозов подали две апелляционные жалобы на приговор. Об этом юрист написал на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза", - сказано в сообщении.

При этом Полозов отметил, что существенно дополнит свою жалобу после ознакомления с приговором (он еще не написан, будет готов только 14 сентября) и протоколом судебных заседаний.

"А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку. Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства", - отметил адвокат.

В тексте своей апелляции Чийгоз заявляет, что не согласен с приговором, требует его отменить, так как считает его "необоснованным, противоречащим как законодательству Российской Федерации, так и международным правовым нормам".

"Считаю приговор подлой местью за мою политическую позицию, за непризнание аннексии и оккупации Крыма Российской Федерацией. Считаю приговор местью против моего народа за те же принципы и позицию", - написал Чийгоз в своей жалобе, адресованной Верховному суду РФ.