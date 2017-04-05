Антикоррупционный комитет Рады объявил новый конкурс в комиссию по аудиту НАБУ - Соболев

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил новый конкурс в комиссию по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), американский прокурор Марта Борщ уже дала согласие на участие в конкурсе, сообщил руководитель данного комитета Егор Соболев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", антикоррупционный комитет принял решение объявить новый конкурс для избрания членов комиссии по независимому аудиту НАБУ - заявки от возможных участников конкурса принимаются до 3 мая.

"По состоянию на сегодня ... госпожа Марта Борщ дала официальный ответ, что она будет рада принять участие в этом конкурсе и желает всего наилучшего всей стране", - сообщил Е.Соболев в ходе заседания комитета в среду в Киеве.

Он также рассказал, что Джованни Кесслер, несколько раз переспрашивал ( в ходе телефонного разговора), "он не дал официального ответа, но представители Еврокомиссии считают, что он согласился".

Кроме того, по словам Е.Соболева, Карлос Кастресан пока не дал официального ответа.

Как сообщалось, 21 марта 2017 года, на пленарном заседании Рады депутаты Украины не смогли делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ. За него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226.

Перед этим председатель парламента Андрей Парубий вынес на рейтинговое голосование кандидатуры как Н.Брауна, так и второго кандидата – Роберта Сторча. В ходе рейтингового голосования первый кандидат набрал больше голосов, после чего его кандидатуру вынесли на голосование для утверждения независимым аудитором НАБУ.

В свою очередь, ряд общественных организаций предложили Кабинету министров кандидатуры в состав комиссии по аудиту деятельности НАБУ для утверждения по квоте правительства кандидатуры американского прокурора Марты Борщ, испанского прокурора Карлоса Кастресану, который возглавлял созданную ООН Международную комиссию по борьбе с безнаказанностью в Гватемале, и Джованни Кесслера, который принимал участие в выборе директора НАБУ.

Антикоррупционный комитет Рады решил провести консультации также с возможными кандидатами в комиссию по аудиту НАБУ, которых общественные организации предложили Кабинету министров Украины.