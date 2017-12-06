Антикоррупционный комитет Рады признал неудовлетворительной работу Соболева

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения коррупции сегодня, 6 декабря 2017 года, в ходе заседания признал неудовлетворительной работу главы комитета, нардепа Егора Соболева, передает РБК- Украина.

Так, большинство членов комитета проголосовало за признание работы Соболева неудовлетворительной. Такое решение поддержали 12 членов комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины инициировали процедуру отзыва народного депутата Егора Соболева с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения коррупции.

Отметим, в ноября Соболев сообщал, что вместо него председателем комитета Рады по вопросам предотвращения коррупции может стать нардеп от Радикальной партии Игорь Попов. Так, в ноябре Соболев заявлял на своей странице в Facebook, что его хотят уволить с должности главы антикоррупционного комитета. Позже он уточнил, что эту должность предлагают представителю Олега Ляшко - члену комитета от РПЛ Игорю Попову.