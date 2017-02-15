Антикоррупционный суд в Украине можно создать до конца года – Сытник

Антикоррупционный суд в Украине можно создать до конца нынешнего года, уверен руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

"Антикоррупционный суд можно создать реально до конца 2017 года", - сказал А.Сытник на открытых общественных слушаниях и обсуждении письменного отчета руководства НАБУ по основным вопросам деятельности Агентства в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в Киеве в среду.

По словам А.Сытника, 50 судей первой инстанции для работы в антикоррупционном суде можно отобрать уже до конца года и "единственное, что для этого нужно - законодательство".

В свою очередь, председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев (фракция "Самопомич") напомнил, что законопроект о антикоррупционных судах зарегистрирован в Верховной Раде и в ближайшее время будет рассмотрен на заседании комитета.