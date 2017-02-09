Апелляционный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщили на сайте суда.

Также в определении указано, что в случае задержания Клименко и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения.

В августе прошлого года силовики задержали Андрея Головача - бывшего первого заместителя председателя Государственной налоговой службы. По словам генпрокурора Юрия Луценко, тогда задержали еще четырех налоговиков времен, когда это ведомство возглавлял Александр Клименко.

В 2014 году Генпрокуратура вручила экс-министру подозрение в том, что он завладел государственным имуществом в особо крупных размерах.

В том же году тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Клименко причастен к финансированию сепаратистов на Донбассе. Об этом сообщает ВВС Украина.