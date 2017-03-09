Апелляционный суд назначил рассмотрение апелляции на меру пресечения Насирову на 13 марта

Апелляционный суд г.Киева назначил на 13 марта рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения временно отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову, сообщил его адвокат Александр Мирошнык.

"Апелляционный суд города Киева назначил рассмотрение апелляции по делу Романа Насирова на 13.03.2017 на 11:00", - написал А.Мирошнык на своей странице в соцсети Фейсбуке в четверг.

По его словам, заседание будет проходить под председательством судьи Глыняного В.П.

"Могу сказать, что процесс в апелляции будет беспрецедентным с юридической точки зрения. Сторона защиты подготовлена к процессу в полном объеме", - отметил адвокат.

Как сообщалось, Соломенский районный суд Киева в ночь на 7 марта принял о решение назначении Р.Насирову меры пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривень.

Ходатайство об избрании меры пресечения Р.Насирову суд рассматривал с перерывами с вечера субботы, 4 марта.