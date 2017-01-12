Арестованные в Литве средства Лазаренко могут вернуть в Украину уже в этом году - ГПУ

В случае положительного решения суда США Украина может вернуть выведенные активы бывшего премьер-министра Павла Лазаренко уже в 2017 году. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook. В Литве обнаружили счет Лазаренко с 30 млн долларов. Эти деньги являются частью 280 млн долларов США арестованных на основании ходатайств суда США в 5 странах мира. "Сейчас гражданский процесс Правительство США против Лазаренко вступил в свою финальную стадию. Успех этого процесса, который продолжается в США, в значительной степени зависит от усилий Генпрокуратуры Украины. Именно украинские следователи обладают уникальными доказательствами преступной деятельности П. Лазаренко и его сообщников, в частности конкретные схемы вывода грязных денег за границу, банковские счета, проводки, бенефициары и тому подобное", - пишет Сарган. Сообщается, что в случае положительного решения суда США Украина начнет процесс возврата этих активов. Не исключено, что вердикт американского суда будет объявлено уже в этом году.

