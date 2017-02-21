Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко официально исключен из состава депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом с трибуны Рады объявил спикер ВР Андрей Парубий. "Согласно части третьей статьи 60 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю, что депутатская фракция Радикальной партии Олега Ляшко на своем заседании 20 февраля 2017 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Артеменко Андрея Викторовича", - заявил председатель парламента. Напомним, ранее Радикальная партия Олега Ляшко приняла решение об исключении из фракции депутата Андрея Артеменко. The New York Times сообщала о том, что Артеменко передал экс-советнику Трампа Майклу Флинну план снятия санкций с России.

