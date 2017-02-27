Артеменко заявил, что все его поездки в Москву согласовывал с руководством СБУ

Народный депутат Украины Андрей Артеменко утверждает, что все свои поездки в столицу России Москву согласовывал с руководством Службы безопасности Украины.

"Я подтверждаю, что я был в Москве. Все мои поездки были согласованы с высшим руководством СБУ", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

А.Артеменко также утверждает, что не обсуждал свой "план" с представителями Российской Федерации или с членами партии "Оппозиционный блок" в Украине.

"Ни с кем из представителей РФ именно мои мирные инициативы (не обсуждал - ИФ) ... Я обсуждал только в США, в Украине", - сказал он.

"А что касается господина Суркова (помощник президента РФ Владислав Сурков - ИФ) - я никогда в жизни не встречался", - добавил А.Артеменко.

Также народный депутат отметил, что с представителями фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным не обсуждал. "Ни господин Бойко, ни господин Левочкин не имеют отношения к моим мирным инициативам", - подчеркнул он.

Как сообщалось, газета New York Times сообщила, что А.Артеменко передал администрации президента США Дональда Трампа подготовленный им план урегулирования конфликта на востоке Украины. План, в частности, предусматривает проведение общеукраинского референдума о передаче Украиной России Крыма "в аренду на срок от 50 до 100 лет", а также "вывод российских войск из восточной Украины".

План А.Артеменко, по данным издания, был передан бывшему тогда помощником Д.Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который затем ушел в отставку, через личного адвоката американского президента Майкла Коэна, который, как обращает внимание газета, женат на украинке.

По заявлению А.Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.

20 февраля народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, "план Артеменко - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". "Бойко недавно был в Москве на встречах, Артеменко же исполнил роль посыльного, а в дальнейшем будет играть роль фронтмена", - написал он на странице в Facebook.

В партии "Оппозиционный блок" отрицают любое отношение к плану А.Артеменко.

Органы прокуратуры расследуют производство против А.Артеменко за антигосударственные действия в сотрудничестве с РФ, не исключено, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии с него депутатской неприкосновенности.