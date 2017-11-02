Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не намерен возвращать усиленную охрану под здание Верховной Рады Украины. Об этом сообщают "Українські Новини". Так, по словам Авакова, усиленную охрану под Радой заменит "другая конфигурация" правоохранителей. "Нет (усиленная охрана не будет возвращена, - ред.). Будет другая конфигурация обеспечения безопасности", - заявил Аваков. Вместе с тем, министр не пояснил, что имеется ввиду под "другой конфигурацией". Напомним, 31 октября 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился снять охрану под Верховной Радой Украины. "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерены. Дал команду снять силы МВД из охраны периметра", - написал он. Отметим, на охрану митинга под Верховной Радой Украины было потрачено 43 млн гривен. "За две недели этого фейкового сборища было потрачено 43 млн грн. Вдумайтесь в эту цифру", - сказал советник Авакова Зорян Шкиряк.

