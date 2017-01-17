Аваков поручил ГПСУ готовиться к деоккупации Донбасса в 2017 году

Украинские пограничники должны быть готовы к возвращению контроля над участком государственной границы в оккупированном Донбассе уже в 2017 году, а в дальнейшем и в Крыму. Об этом на заседании коллегии Госпогранслужбы заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Я уверен, что перед нами встанет задача прямо сейчас и в 2017 году, когда мы должны будем выйти на международно признанные государственные границы. Процессом деоккупации Донбасса будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, органы власти. Но первыми выдвинутся пограничники. Будет задача взять границу под контроль", - сказал он.

"Это не мое пропагандистское высказывание или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", - добавил Аваков.

По словам главы МВД, это будет долгосрочная миссия, поскольку после разработки плана и определения задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственным рубежом.

15 января 2017 года замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных должен начаться осенью 2017 года.