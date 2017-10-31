Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился снять охрану под Верховной Радой Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой - больше не намерены. Дал команду снять силы МВД из охраны периметра", - написал он.

по состоянию на воскресенье, 29 октября 2017 года, безопасность участников акции под Верховной Радой Украины обеспечивали около 700 сотрудников полиции совместно с Национальной гвардией. В воскресенье у здания парламента собралось больше всего за прошедшую неделю людей: там находилось около 400 человек. "Чтобы обеспечить безопасность участников акции и на должном уровне поддерживать правопорядок полицейские и гвардейцы усилили патрулирование до окончания мероприятия", - сообщали в пресс-службе полиции Киева. Полиция также выражала надежду, что организаторы акции и ее участники будут придерживаться общепринятых правил поведения и не нарушать закон.

