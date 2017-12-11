Аваков утверждает, что Янукович давал команды на силовой "разгон Майдана" зимой 2013-2014

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков утверждает, что ему известно о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович во время Евромайдана зимой 2013-2014 годов давал команды на силовые действия против митингующих.

"Когда я стал министром, то много общался с бывшими и нынешними работниками министерства, и понимаю, как такие механизмы работают. Непосредственно Виктор Федорович мне, конечно, не сообщал, но мне точно известно, что такие команды он отдавал", - сказал А.Аваков во время дачи показаний в деле о государственной измене В.Януковича в Оболонском районном суде г.Киева, отвечая на вопрос адвоката Виталия Сердюка о том, известно ли ему, что В.Янукович и экс-глава МВД Виталий Захарченко отдавали соответствующие приказы.

АюАваков также отметил, что наиболее трагические события на Майдане в Киеве, начиная с 18 февраля 2014 года, произошли из-за того, что "Янукович и его клика дали команду на кровавый разгон Майдана".