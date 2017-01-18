Байден обвиняет Россию в намерении разрушить "мировой либеральный порядок"

Вице-президент США Джо Байден, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обвинил Россию и ряд других государств в стремлении подорвать либеральный международный порядок.

"Я намереваюсь говорить без обиняков: это движение, главным образом, возглавляет Россия", - сказал он.

При этом Дж.Байден также упомянул Китай и ряд сил на Ближнем Востоке.

"Их цель ясна - обрушить международный либеральный порядок. Другими словами, у России - другое видение будущего, (воплощение) которого они добиваются повсюду", - отметил вице-президент.