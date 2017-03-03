Bellingcat нашла новые доказательства вины российского генерала в крушении MH17

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat заявила об однозначной идентификации "командира разведки ДНР" Сергея Дубинского с позывным "Хмурый", которого называют ключевым организатором перевозки ЗРК "Бук" на Донбассе в день крушения Boeing рейса MH17. Об этом говорится в продолжении опубликованного 15 февраля доклада группы. Так, в качестве одного из главных доказательств того, что речь идет о Сергее Николаевиче Дубинском 1962 года рождения, Bellingcat приводит колонку российского актера Ивана Охлобыстина, опубликованную для сайта RT 16 февраля. "Сергей Дубинский с позывным Хмурый - уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству... Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот - и, как солдат, он не смог не встать на защиту конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова", - написал Охлобыстин. Кроме того, после публикации первой части доклада, пользователи сети обнаружили посты Дубинского на форумах Glav.su, где он писал под ником "Нехороший". В одном из постов он подтвердил дату рождения, совпадающую с датой рождения Дубинского, а также подлинность своего голоса на записи, опубликованной СБУ. Косвенным доказательством вины Дубинского является его автомобиль "Чтобы подтвердить личность Дубинского, один из пользователей спросил его, на каком автомобиле тот ездил в Славянске в 2014 году. Дубинский ответил 12 июля 2015 года, что ездил на черном Peugeot 3008. Машина этой модели попала на видео колонны с "Буком 332" в Макеевке 17 июля 2014 года", - говорится в докладе. Авторы доклада считают, что после анализа новых свидетельств, и опубликованных СБУ и международной следственной группой перехватов телефонных переговоров, личность Дубинского «установлена однозначно, как и то, что именно он был ключевым организатором транспортировки зенитно-ракетной установки "Бук" по территории Донбасса в день, когда был сбит Boeing. Напомним, Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat установила личность боевика, который является предполагаемым виновником катастрофы малазийского лайнера MH17 на Донбассе летом 2014 года.

