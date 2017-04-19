Без санкций Запада российские танки продвинулись бы вглубь Европы - Порошенко

"Мы также нуждаемся в санкциях против России. Не верьте тем, кто говорит, что санкции не приносят ничего. Прежде всего: меньше убитых украинцев - это не "ничего". Во-вторых, если бы не было санкций, российские танки стояли бы гораздо глубже в Европе", - заявил Порошенко. По его словам, президент РФ Владимир Путин начал свою военную кампанию в Украине из "чувства безнаказанности". "Из-за санкций и готовности Украины бороться, сейчас он чувствует неуверенность, и должен закончить ощущением неминуемой реакции Запада. Мировые агрессоры должны знать: они будут привлечены к ответственности за свои преступления", - резюмировал президент. Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко, выступая в Лондоне в Королевском институте Четем Хаус, заявил, что мира в стране можно достичь благодаря силе.

