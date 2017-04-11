Безопасность и освобождение заложников станут основными вопросами на заседании ТКГ в Минске

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет в среду, 12 апреля, в Минске, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер агентству "Интерфакс-Украина".

"Завтра, 12 апреля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы. Основные вопросы – безопасность и освобождение заложников", - сказала Д.Олифер.