Биометрические паспорта оформили около 3,3 млн украинцев - ГМС

Биометрические паспорта для выезда за границу по состоянию на 11 мая 2017 года оформили около 3,3 млн украинцев. Об этом заявил руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько, сообщает "Радио Свобода". Так, по словам Гунько, сейчас около 3,3 млн украинцев оформили биометрические паспорта, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тысяч человек. Как отмечается, биометрические паспорта необходимы для безвизовых поездок в Европейский союз. Напомним, сегодня, 11 мая, Совет Европейского союза (ЕС) проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины. В официальном решении Совета ЕС, размещенном на сайте ведомства, указано, что принятие положения о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между народами Украины и ЕС. Вместе с тем, ЕС допускает возможность прекращения действия безвизового режима, если появятся серьезные проблемы миграции и безопасности с Украиной.

