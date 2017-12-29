Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб - Грицак

Введение биометрического контроля на госгранице с РФ будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины, осложнит работу российских спецслужб, хоть и вызовет некоторые сложности при пересечении границы, считает глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Я убежден, что введение биометрических паспортов для пересечения границы с Российской Федерацией будет содействовать укреплению национальной безопасности Украины. Это значительно осложнит работу в первую очередь российских спецслужб", - сказал В.Грицак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, система биометрического контроля позволит ускорить процесс идентификации людей, которые причастны к различным видам преступлений.

Отвечая на вопрос о том, может ли зеркальный ответ со стороны РФ на такие действия быть еще более жестким и не пострадают ли от этого сами украинцы, глава СБУ сказал: "Я убежден, что Россия будет предпринимать меры в ответ, но что это будет – увидим. Осталось ждать совсем недолго. Конечно, кто-то от введения биометрического контроля будет иметь дополнительные трудности при пересечении границы с Россией. Но тем людям, которые не нарушают закон, бояться нечего".