Боевики 69 раз за сутки обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военнослужащих погибли, 13 получили ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 69 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых погибли двое украинских военнослужащих, девять получили ранения, четверо травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов пришлось на Донецкое направление. Боевики обстреливали Луганское из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Троицкое и Камянку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, Авдеевку – из танков, Опытное – из вооружения БМП, Зайцево – из гранатометов, а Невельское – из крупнокалиберных пулеметов.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали Марьинку, Красногоровку и Павлополь, из вооружения БМП – Марьинку и Широкино, из гранатометов и пулеметов – Водяное, Павлополь, Марьинку, Красногоровку. В окрестностях Новотроицкого работали снайперы противника.

На Луганском направлении боевики вели огонь по Троицкому из минометов калибра 120 мм, по Новоалександровке – из минометов калибра 82 мм, по Станице Луганской, Троицкому, Валуйскому, Попасной и Новозвановке – из гранатометов, по Валуйскому – из крупнокалиберных пулеметов.

"Ввиду серьезной огневой активности противника, украинский военнослужащие неоднократно открывали ответный огонь", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.