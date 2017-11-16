Более 30% украинцев живут не по месту прописки - Нефедов

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) Максим Нефедов заявляет, что более 30% граждан Украины проживают не по месту прописки.

"Мы оцениваем, что как минимум 30% населения страны проживает не по месту регистрации", - сказал он в ходе конференции "Реформа государственного управления: осуществление оценки состояния дел, достижения и вызовы" в четверг в Киеве.

По словам М.Нефедова, он также считает, что теоретически человек не обязан сообщать государству, где он живет.

"С другой стороны, мы понимаем, что это создает огромное количество дальнейших проблем. От трудностей с голосованием, до трудностей с сообщением о судебных процессах", - сказал первый замминистра.

М.Нефедов отметил, что сейчас в Верховной Раде находится законопроект об автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, и вопрос в том, кому будут приходить штрафы, если не известно место пребывания человека.

Он добавил, что существуют инициативы перехода на декларативный принцип регистрации и механизм онлайн-регистрации.