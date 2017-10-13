Более 300 тыс. человек получили статус участника боевых действий - Порошенко

В Украине более 300 тыс. человек получили статус участника боевых действий. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время награждения военных по случаю Дня защитника Украины. "Теперь в авангарде борьбы украинского народа за независимость стоят воины Вооруженных cил Украины и других военных формирований. Более 300 тыс. украинских воинов прошли горнило войны и заслужено, як непосредственно участники боевых действий, участники обороны Украины от агрессорки России, получили статус участника боевых действий", - заявил Порошенко. Кроме того, президент Украины присвоил звание героя Украины Александру Капушу. "В феврале 2015 года он отдал жизнь, чтобы прикрыть товарища от гранаты", - рассказал Порошенко.

