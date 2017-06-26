Более 45 тыс. украинцев воспользовались "безвизом" с ЕС за 2 недели

С начала введения странами Европейского Союза безвизовых поездок для граждан Украины по состоянию на 25 июня более 45 тыс. украинцев пересеки границу с Европой с биометрическим паспортом, сообщила пресс-служба Госпогранслужба Украины в понедельник.

"Путешествуя в страны Европы без виз, 15,7 тыс. граждан воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска, большинство из которых на границе с Польшей (16,3 тыс. граждан Украины) и Венгрией (6,4 тыс. граждан Украины). При этом статистическое увеличение количества граждан, которые в рамках безвиза направлялись в европейские страны, фиксировалось в течение выходных", - говорится в информации.

Кроме того, отмечают в украинском погранведомстве, с начала введения безвизовых путешествий в пересечении границы отказано 43 гражданам Украины, в подавляющем большинстве из-за предыдущих нарушений миграционного законодательства стран ЕС.