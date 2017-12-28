Более 79 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили саперы в Украине с начала года

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала 2017 года выявили и обезвредили более 79 тыс. взрывоопасных предметов.

"В целом с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 79 тыс. 355 взрывоопасных предметов, в том числе 445 авиационных бомб", – говорится в обнародованном на сайте Ссужбы сообщении.

В частности, только за последние четверо суток подразделения пиротехников осуществили 68 выездов, в ходе которых выявили и обезвредили 411 боеприпасов.

Работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей продолжаются.