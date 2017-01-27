Бывший главарь ЛНР Болотов умер

Бывший главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Валерий Болотов умер, передают российские СМИ со ссылкой на бывшего главаря "Донецкой народной республики" Александра Бородая и на близкий к Болотову источник. По словам Бородая, он узнал о смерти Болотова от его близких и добавил, что не в курсе причин его смерти. По данным российских СМИ, причины смерти бывшего главаря ЛНР выясняются. В апреле 2014 года луганские сепаратисты выбрали Болотова "народным губернатором". Он принимал участие в захвате луганского управления СБУ, был одним из командующих вооруженных формирований пророссийских боевиков. В августе того же года уступил место Игорю Плотницкому якобы после ранения.

