Что стоит за демаршем Кремля-мнение эксперта

Указом Путина Россия признала действительными документы, выданные так называемыми "ДНР/ЛНР", как документы граждан Украины. В то же время, в Мюнхене началась ежегодная конференция по безопасности, на полях которой министры "нормандской четверки" провели свою встречу.

Что это означает? Первое, что Россия не рассчитывает на быстрое решение ("политическое урегулирование", как сказано в упомянутом указе) ситуации на Донбассе в рамках российского трактовка "минских соглашений". Ниукраинское руководство, ни, тем более, украинскоеобщество не соглашаются на это. А Запад то ли не может, то ли не очень хочет сильно на Украину давить, чтобы она фактически признала свое военное поражение от России. А значит, указ Путина означает, что Россия "поднимает ставки", демонстрируя неуступчивость и бесперспективность каких-либо надежд Запада и Украины, что они все же заставят Россию отступить и убраться с Донбасса. Это вполне соответствует давно выбранной стратегии Кремля, поэтому новый его шаг можно оценивать как удачный или неудачный, как приближающий или, наоборот, отдаляющий Кремль от его цели, но отнюдь его не стоит расценивать как кремлевскую истерику. Россия имеет план. Выигрышный или проигрышный в конечном итоге - это отдельный вопрос, но имеет. И последовательно его придерживается.

Признание документов "ДНР/ЛНР" - это нервозный, грубый и прямой намек Украине и миру, что Россия может признать независимость (и гарантировать ее всей своей государственной мощью) ДНР и ЛНР. Как Абхазию и Южную Осетию. Для Украины, по убеждению Кремля, это будет означать, что Донбасс для нее - навеки утраченная территория. Как Крым. То есть, не хотите взять ОРДЛО на наших условиях - не получите вообще.

Выиграет ли Украина от такого шага Путина? И да, и нет.

Во-первых, это серьезное подтверждение того приятного для нас факта, что Кремль уже не рассчитывает на быстрое снятие или смягчение западных санкций. Ни избрание нового президента США, ни внутренние политические трудности ведущих стран Евросоюза не приведут, теперь это уже очевидно, к этому. Поэтому Кремль может идти на обострение отношений с Западом, в данной ситуации для него это не смертельно, поскольку все равно не ожидается ни послабления, ни ужесточения санкций.

Во-вторых, это одновременно свидетельствует и об обратном: Россия не имеет запаса экономической прочности на длительное противостояние с Западом, то есть, не может просто ждать, когда Запад и Украинаустанут сопротивляться российской неуступчивости. Время не на стороне России. Поэтому она вынуждена ускорять события, блефовать. Если она этого не будет делать, то может довыжидаться, что ее враги - Запад иУкраина - станут настолько сильны, что все-таки придется перед ними отступать. В частности, Запад, который уже начал менять (медленно, но неуклонно, первый день Мюнхенской конференции это показаал) свою политику в отношении России с вялой и довольно растерянной на вполне твердую, и, когда завершит этот процесс, будет готов к прямым антироссийским шагам. А что касаетсяУкраины, то там усиливается внутренее напряжение, которое вполне может решиться не в пользу России. Поэтому и нужно, по этой логике, с Украиной разбираться как можно быстрее.

В-третьих, ускорение событий повышает риск фатальных ошибок и для его инициатора. Каким бы ни был продуманный российский план, он не может быть безупречным, а тут еще и надо выполнять его без достаточного времени на обдумывание и корректировку.

На этом приятности для нас заканчиваются.

Указ Путина означает ничто иное, как то, что документы, выданные в "ДНР/ЛНР", имеют для России такую же юридическую силу, как и выданные в Киеве. То есть, для России - что Порошенко, что Захарченко, что Плотницкий - одинаково. Все они одинаково могут определять, кто является гражданином Украины. Фактически, это неофициальное признание всей Украины такой себе "Новороссией" - территорией (не государством, нет!), где Кремлю сам Бог велел делать все, что вздумается. И это гораздо хуже, чем признание "ДНР/ЛНР" независимыми. Это - такая попытка юридического подрыва легитимности государства Украины, грубее которой трудно и придумать.

Если это игра на нервах, то, прежде всего, на нервахУкраины, а не Запада.

На такой резкий и грубый шаг России Украина, по логике, вынуждена отвечать не менее резко. Однако готово лиукраинское руководство на резкие и адекватные шаги против России? Расчет Кремля на то, что нет, не готово, поэтому в Киеве снова "утрутся", ограничившись громкими заявлениями- протестами. А для Запада такое поведение Киева будет, по мнению Кремля, свидетельством, чтоУкраина, как государство, не способна себя защищать, а потому - не стоит ее защищать и Западу.

Украина в ответ на демарш Путина должна не просто констатировать, что Кремль вышел из "минских соглашений" (они мертвы, и косвенный выход из них ничего не меняет). Нужно делать что-то более весомое. Советы, что именно, - здесь неуместны, точнее, преждевременны по "горячим следам". Однако следует всем нам осознать, что отныне характер любых, даже неформальных контактов с "ДНР/ЛНР", вроде торговли углем или сотрудничества в различных рабочих группах "минского процесса", резко меняются. Их надо формулировать и, видимо, принципиально острее. Параллельно, кстати, можно и проблему "угольной блокады" снять/решить.

Юрий Сандул. Киев

Истосник: Укринформ