Чубаров призывает руководство Украины инициировать создание Крымскотатарской Автономной Республики

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров в день 26-й годовщины общекрымского референдума вновь призывает руководство Украины инициировать внесение изменений в раздел X Конституции Украины относительно создания Крымскотатарской Автономной Республики.

"Я вновь призываю президента Украины и правительство Украины как можно скорее созвать Конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел X Конституции "Автономная Республика Крым". Должны превратить Автономную Республику Крым в Крымскотатарскую Автономную Республику как неотъемлемую составляющую часть Украины", - заявил Р.Чубаров с трибуны украинского парламента в пятницу.

Он напомнил, что 26 лет тому назад 20 января состоялся общекрымский референдум по вопросу возобновления автономии Крыма, которая была ликвидирована в 1945 году в связи с депортацией крымскотатарского народа.

"Упомянутый референдум состоялся в самом начале массового возвращения крымских татар на свою родину, еще был СССР и коммунистический режим. Москва была очень обеспокоена, что придется возобновлять Крымскотатарскую автономию в связи с возвращением депортированного крымскотатарского народа на свою землю", - рассказал народный депутат.