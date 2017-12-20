Чубаров выступает за перенос переговоров ТКГ из Минска на другую площадку из-за позиции Беларуси по крымской резолюции Генассамблеи ООН

Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулировании ситуации на Донбассе необходимо перенести из Минска на другую площадку из-за позиции Беларуси по резолюции Генеральной ассамблеи ООН по правам человека в Крыму, заявляет председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Хочу обратить наше внимание на позицию Беларуси при голосовании, Беларуси, которая позиционирует себя, что якобы обеспечивает площадку для диалога и встреч для прекращения российской агрессии", - сказал он с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в среду.

"Абсолютно уверен, что мы должны предлагать другую страну для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии", - заявил политик.

Ранее в этот день первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко назвала некорректным голосование Беларуси против резолюции по Крыму в контексте ее претензий на миротворческую миссию. "Именно в Минске проходят переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, страна претендует на статус нейтральной и определенную миротворческую миссию. Статус нейтральности, а не подыгрывание Кремлю, тогда должно сохраняться на всех площадках и во время всех голосований. Считаю такие голосования Беларуси - именно в контексте ее претензий на миротворческую миссию – некорректными", - подчеркнула она.

Как сообщалось, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (A/C.3/72/L.42), инициированную украинской делегацией. Согласно результатам голосования, поддержали украинскую резолюцию 70 государств, против проголосовали 26, воздержались 76 делегатов.

Против резолюции проголосовали такие страны: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Российская Федерация, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.