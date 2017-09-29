Давления на НС "Нафтогаза" со стороны президента и правительства не было - Кононенко

Какого-либо давления на наблюдательный совет (НС) НАК "Нафтогаз Украины" со стороны президента и правительства не было, считает первый замглавы фракции БПП в Верховной Раде, член парламентского комитета по ТЭК Игорь Кононенко.

"Имея информацию изнутри наблюдательного совета, могу сказать, что НС работал независимо, отсутствовало какое-либо давление как со стороны Администрации президента, так и со стороны Кабинета министров", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По данным И.Кононенко, один из членов НС покинул свой пост из-за того, что получил предложение поработать на более привлекательных условиях в другой стране. "По сути, это была финансовая причина – ему предложили в два раза выше уровень выплат", - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, двух других членов НС подтолкнули к увольнению требования закона об электронном декларировании.

"В отношении иностранцев, там были вещи, на мой взгляд, нелогичные и ограничивающие привлечение квалифицированных специалистов к нам в страну. Скажем, они должны декларировать активы в третьих странах. Если у них есть активы в Украине, то может быть конфликт интересов. Но если человек входит в наблюдательный орган в Украине, а у него активы в Аргентине, какое нам до этого дело? Есть и другие несуразности в законе", - уточнил И.Кононенко.

По его словам, сейчас на рассмотрении парламента находится законопроект, который должен исправить ситуацию – он может быть принят уже до нового года.

"Я считаю, что конфликт в том виде, в котором он озвучен, является надуманным. Не готов делать прогнозы или выводы, но мне кажется, это каким-то образом связано с выборами новых членов наблюдательного совета. НС расширяется, работает комиссия. Возможно, это попытка давления со стороны менеджмента на то, чтобы те или иные кандидаты прошли", - резюмировал он.

Как сообщалось, ранее независимые члены наблюдательного совета Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" подали в отставку, мотивировав это политическим вмешательством в их работу.

Полный текст интервью И.Кононенко читайте на главной странице агентства "Интерфакс-Украина"