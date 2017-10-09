"Дела Майдана", как и прочие, открытые до изменения УПК, закрыты не будут – Луценко

Уголовные производства, которые расследуются в отношении преступлений времен Революции Достоинства, как и иные открытые ранее, не будут закрыты вследствие изменений в Уголовный процессуальный кодекс, принятых Верховной Радой 3 октября, заверяет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Окончательный вариант (изменений в кодексы) не является катастрофой любого дела, о которых говорили "всёпропальщики". Во-первых, изменения в кодексы не касаются всех дел (открытых – ИФ) до их принятия. Ни одно дело, которое было возбуждено, - даже там, где нет еще подозрения, - до принятия кодексов не подпадает под их действие – это прямая норма изменений в законодательство", - заявил Ю.Луценко на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу.