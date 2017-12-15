Делегаты ПАСЕ от 20 стран подписали декларацию с призывом остановить попытки вернуть РФ в ПАСЕ без каких-либо условий

Делегаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 20 стран подписали декларацию с призывом остановить попытки вернуть Российскую Федерацию в ПАСЕ без выполнения Москвой резолюций Ассамблеи, сообщил глава постоянной делегации в ПАСЕ от Украины, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Делегаты ПАСЕ от 19 стран-членов Совета Европы подписали жесткую декларацию "Защитить ценности Совета Европы и авторитет" относительно попыток вернуть РФ в Ассамблею без выполнения Россией резолюций ПАСЕ. В тексте выражается сожаление из-за того что определенные силы в Совете Европы пытаются подорвать авторитет Ассамблеи в частности и СЕ в целом", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, также подписанты заявляют, что попытка без условий восстановить делегацию РФ в правах полностью разрушает авторитет ПАСЕ и "вызовет эффект домино в организации и призывают остановить этот сценарий.

"Среди подписантов - представители Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и Украины. Полный список должен быть обнародован вскоре в разделе Documents на сайте ПАСЕ", - написал В.Арьев.

Позже он уточнил, что декларацию подписали представители 20 стран-членов Совета Европы – присоединился делегат от Словакии.

Киев. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Делегаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 20 стран подписали декларацию с призывом остановить попытки вернуть Российскую Федерацию в ПАСЕ без выполнения Москвой резолюций Ассамблеи, сообщил глава постоянной делегации в ПАСЕ от Украины, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Делегаты ПАСЕ от 19 стран-членов Совета Европы подписали жесткую декларацию "Защитить ценности Совета Европы и авторитет" относительно попыток вернуть РФ в Ассамблею без выполнения Россией резолюций ПАСЕ. В тексте выражается сожаление из-за того что определенные силы в Совете Европы пытаются подорвать авторитет Ассамблеи в частности и СЕ в целом", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По его словам, также подписанты заявляют, что попытка без условий восстановить делегацию РФ в правах полностью разрушает авторитет ПАСЕ и "вызовет эффект домино в организации и призывают остановить этот сценарий.

"Среди подписантов - представители Дании, Эстонии, Грузии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и Украины. Полный список должен быть обнародован вскоре в разделе Documents на сайте ПАСЕ", - написал В.Арьев.

Позже он уточнил, что декларацию подписали представители 20 стран-членов Совета Европы – присоединился делегат от Словакии.