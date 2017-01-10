Дело Ефремова будет рассматривать суд в Старобельске

Апелляционный суд Луганской области принял решение проводить судебные заседания по делу бывшего лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова в г.Старобельске Луганской области.

"Луганский апелляционный суд… в Северодонецке закрыл заседание по делу бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова. Коллегия судей рассмотрела вопрос определения территориальной подсудности уголовного производства в отношении Ефремова и приняла решение, что рассматривать это дело должен Старобельский районный суд", - сообщает телеканал "112.Украина" во вторник.

При этом защита А.Ефремова заявила, что считает перенос рассмотрения дела в один из судов Луганской области безосновательным и настаивает, чтоб рассмотрение происходило в Киеве, поскольку именно в столице находится орган досудебного расследования.

Как сообщалось, А.Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в совершении ряда уголовных преступлений. 8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена 24 ноября Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для А.Ефремова до 22 января 2017 года.

27 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прогнозировал, что уголовное производство в отношении А.Ефремова будет рассматриваться в суде на территории Луганской области. "…С большой долей вероятности могу сказать, что это будет Луганская область. Думаю, это будет и политически, и юридически правильно – по месту совершения преступления и именно там, где идеологи сепаратизма открыли двери войне", - сказал генпрокурор на брифинге в Краматорске.

4 января 2017г Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook перечислил пять преступлений, инкриминируемых А.Ефремову, в частности, организация захвата здания Луганской областной государственной администрации (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины), пособничестве в захвате здания управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

Также экс-главе фракции Партии регионов инкриминируется совершение преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией (ч. 3 ст.110 УК Украины), содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч.1 ст.258-3 УК Украины), а также государственная измена (ч.1 ст.111 УК Украины).