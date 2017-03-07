"Дело Насирова" может спровоцировать политический кризис в Украине

Дело подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия главы Государственной фискальной службы Романа Насирова может спровоцировать политический кризис в Украине, считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Дело это очень взрывоопасное и оно, конечно же, может стать детонатором политического кризиса в Украине. Скорее всего, как минимум в ближайшие месяцы, именно это дело будет одним из главных факторов развития политической ситуации", - сказал В.Фесенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" во вторник утром.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев также выразил мнение, что "дело Насирова" и решение Соломенского районного суда г.Киева об избрании Р.Насирову меры пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн несет серьезные риски для всей политической элиты Украины.

"Это достаточно серьезные риски для всей политической элиты, потому что может обрушится вся политическая конструкция", - сказал В.Карасев в комментарии агентству.

В.Фесенко выразил убеждение, что это будет очень тяжелый и сложный процесс и ни судьи, которые будут его вести, и украинские власти не имеют сейчас четкой позиции, что делать. "Потому что тот самый фактор общественно-политического давления по делу Насирова не позволит спустить это дело на тормозах и сейчас невозможно сказать, как оно будет дальше развиваться. Здесь есть и риски для людей во власти, и риски политического кризиса. Но если процесс затянется, то его резонанс будет не таким большим", - отметил политолог.

При этом он обратил внимание на то, что риски для Р.Насирова достаточно большие: "Думаю, что проблемы только начинаются. Риски есть и для людей во власти, которые так или иначе привязаны к этому делу. Это не просто "дело Насирова", это развитие "дела Онищенко", это такой "украинский Уотергейт" или карточный домик, но это та тема, которую оппозиция уже сейчас пытается использовать в борьбе с властью для того, чтобы спровоцировать политический кризис. Удастся этот или нет, это вопрос открытый. Кризис скорее всего может быть спровоцирован, если дело попытаются спустить на тормозах, если Насирова попытаются оправдать", - сказал В.Фесенко.

Говоря о вероятности того, что власти попытаются замять это дело, политолог выразил мнение, что если бы руководство страны не хотело расследования этого дела, то оно могли бы заблокировать его еще на начальной стадии. "Нет какой-то однозначной позиции власти, чтобы закрыть это дело, спасти Насирова. Думаю, что и у президента нет какой-то особой позиции, он публично старается занимать нейтральную позицию и не вмешиваться в эту ситуацию", - отметил политолог.