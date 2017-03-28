Дело о госизмене Януковича будет рассматривать Оболонский райсуд Киева

Дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева. Соответствующее решение принял Апелляционный суд города Киева, сообщила в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. "Апелляционный суд города Киева поручил Оболонском районному суду рассматривать дело бывшего президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене", - написала она. Как сообщила Сарган, полный текст постановления суда будет обнародован 3 апреля.

Отметим, по словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, дело экс-президента Украины Виктора Януковича может рассмотреть состав суда присяжных. Напомним, ранее сообщалось, что Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины инициирует допрос Януковича на территории Российской Федерации еще по двум делам. Так, Янукович обвиняется в противодействии протестным акциям и создании преступной группировки.

