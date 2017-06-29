Дело о госизмене Януковича будут рассматривать заочно

Оболонский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича относительно применения специального судебного производства. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании суда, передает корреспондент РБК-Украина. "Суд постановил осуществлять специальное судебное проведения в отношении обвиняемого Виктора Януковича", - объявил судья, отметив, что соответствующее решение не подлежит обжалованию. Стоит отметить, что сторона защиты настаивала на том, что суд не может рассматривать уголовное производство в отношении Януковича без его участия в заседаниях. По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, его подзащитный не может обеспечить свое личное присутствие из-за якобы угрозы его жизни. При этом защита настаивала на обеспечении участия Януковича в заседаниях с помощью онлайн конференции, однако лишь при условии запроса Министерства юстиции Украины о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации.

