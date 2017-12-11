Дело Саакашвили: журналистов просят выйти из Печерского суда

Журналистов, которые ожидают в Печерском райсуде заседания по делу лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили, просят выйти из зала, чтобы конвоиры смогли привести подозреваемого на заседание.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Журналистов просят покинуть также коридор, по которому должны конвоировать Саакашвили.

Ожидается, что судебное заседание начнется в 12.00.

Обстановка вокруг суда пока спокойная.

Здесь дежурят около тысячи правоохранителей, присутствуют также сторонники Саакашвили. Читайте также: Дело Саакашвили: возле Печерского райсуда усилили охрану

Как сообщалось, правоохранители задержали Саакашвили 8 декабря в Киеве. Ему инкриминируют содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2. ст. 256 Уголовного кодекса Украины).