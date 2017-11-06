Дело Штепы могут опять начать слушать с самого начала

Заседание Ленинского районного суда г.Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, назначенное на понедельник, не состоялось.

"Председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в понедельник.

Собеседник агентства также сообщил, что вопрос о продолжении слушания дела или направления его на рассмотрение с самого начала будет решаться на следующем заседании, 15 ноября.

Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.